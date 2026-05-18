На Хмельнитчине и в Ровно прогремели взрывы после угрозы беспилотников

В Хмельницкой области и в городе Ровно прогремели взрывы после угрозы дронов, о чем предупреждали в Воздушных Силах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное и Воздушные Силы.

Насчет взрывов в Хмельницкой области, военные ПС писали об опасности беспилотников, которые направлялись из Винницкой области. Затем стало известно, что угроза в небе двигалась в сторону Староконстантинова, куда нередко бьют оккупанты.

В Воздушных Силах предупредили об угрозе дронов в области около трех часов ночи.

Кроме этого, стало известно о взрывах в Ровно. На город беспилотники направлялись из Житомирской области.