На Хмельнитчине и в Ровно прогремели взрывы после угрозы беспилотников

04:10 18.05.2026 Пн
2 мин
Воздушные Силы оповещали о движении дронов на западные регионы
Юлия Маловичко
На Хмельнитчине и в Ровно прогремели взрывы после угрозы беспилотников Фото: работник ГСЧС на ликвидации последствий прилета (DSNS.GOV.UA)
В Хмельницкой области и в городе Ровно прогремели взрывы после угрозы дронов, о чем предупреждали в Воздушных Силах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное и Воздушные Силы.

Насчет взрывов в Хмельницкой области, военные ПС писали об опасности беспилотников, которые направлялись из Винницкой области. Затем стало известно, что угроза в небе двигалась в сторону Староконстантинова, куда нередко бьют оккупанты.

В Воздушных Силах предупредили об угрозе дронов в области около трех часов ночи.

Кроме этого, стало известно о взрывах в Ровно. На город беспилотники направлялись из Житомирской области.

Следует отметить, что РФ массированно ударила по многим областям Украины в ночь на понедельник. Громко было, в частности, в Днепре,

Также мы писали о взрывах в Одессе ночью 18 мая. Враг нанес ущерб зданию лицея и детсада, пострадало два человека, среди которых подросток.

В целом стоит отметить и украинские удары по вражеским целям накануне, когда рядом с Москвой дроны ударили по нескольким объектам, вызвав пожары.

Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что мир не ожидал. что Украина может устроить россиянам такие проблемы. Хотя удары по российской столице являются вполне справедливыми мерами в ответ на агрессию, добавил глава государства.

