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Банкова не планує повертати Федорова та розраховує на спад протестів, - джерела

10:21 28.07.2026 Вт
2 хв
Які настрої наразі панують у команді президента?
aimg Мілан Лєліч aimg Юлія Капітонова
Банкова не планує повертати Федорова та розраховує на спад протестів, - джерела Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
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Президент України Володимир Зеленський поки не збирається йти на поступки в питанні повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Переполох на Банковій. Як Зеленський обрав Драпатого і чи піде Федоров у політику".

Навіть тривалі "картонні протести" досі не змогли переконати главу держави змінити своє рішення щодо Федорова.

За словами джерел з оточення Зеленського, готовність президента "поступатися" чи "чути" має свої межі.

Він виконав вимогу українців щодо звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ, однак вимогу щодо міністра оборони виконувати не планує.

Українці також не збираються здаватися - протести тривають. Ба більше, найближчої п'ятниці, саме до повернення Зеленського з-за кордону, обговорюється навіть ідея змінити їхній формат: замість статичного протесту на площі біля театру Франка пропонують провести ходу.

На переконання інсайдерів у команді президента, рано чи пізно протести вщухнуть.

"Їм (протестувальникам - ред.) треба буде переходити до системного підходу. Просто так, "на вайбі", довго протестувати не вийде. Крім того, протести мають силу, коли все це не перетворюється на Гайд-парк, а є одна потужна й зрозуміла вимога, а не коли кожен вимагає щось своє, як із Кімом", - заявив один зі співрозмовників.

До речі, з'ясувалося, що влітку 2025 року, на початку перших "картонних протестів", на нарадах із цього приводу лунали пропозиції влаштувати там певні провокації. Однак Зеленський відкинув ці ідеї.

Раніше РБК-Україна розповідало, чи планує Федоров піти у велику політику та що може вплинути на його рішення.

Також стало відомо, хто міг стати головнокомандувачем ЗСУ замість Драпатого.

Окрім того, з'ясувалося, скільки українців насправді підтримують звільнення Сирського.

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Володимир Зеленський Міністерство оборони України Михайло Федоров
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