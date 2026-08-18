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Зеленський вніс до Ради подання про призначення Хмари міністром оборони

16:10 18.08.2026 Вт
2 хв
Голосування в Раді відбудеться вже 19 серпня
aimg Марія Кучерявець
Зеленський вніс до Ради подання про призначення Хмари міністром оборони Фото: Володимир Зеленський та Євгеній Хмара (t.me/V_Zelenskiy_official)
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Президент Володимир Зеленський вніс подання до парламенту щодо призначення Євгенія Хмари міністром оборони України. Наразі він очолює відомство в статусі в.о.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка.

Більш детальних подробиць нардеп не розкрив.

Оновлено 16:47

У свою чергу спікер Ради Руслан Стефанчук підтвердив, що до Ради надійшло подання про призначення Хмари міністром оборони.

Він зазначив, що пропозиція буде розглянута найближчим часом.

Оновлення Кабміну

Під час липневого оновлення уряду під керівництвом Сергія Корецького посади очільників Міноборони та МЗС залишилися відкритими, адже за Конституцією кандидатури на них подає особисто президент. Відставка Михайла Федорова з посади глави Міноборони викликала суспільний резонанс, а початковий план призначити Ігоря Клименка наразився на критику.

У результаті 20 липня в.о. міністра оборони призначили Євгенія Хмару. За інформацією джерел РБК-Україна, у владних колах розглядали варіант внесення змін до закону, щоб дозволити військовому очолювати Міноборони під час воєнного стану, проте зрештою Хмара звільнятиметься з військової служби заради посади міністра.

Що відомо про Євгенія Хмару

Євгеній Хмара - професійний військовий та спецпризначенець. З 2011 року служив у Центрі спеціальних операцій "А" СБУ, а у 2023 році очолив цей підрозділ. Брав участь у боях за Київщину та Донеччину.

Він особисто керував спецоперацією з деокупації острова Зміїний, брав участь в операції "Павутина" та організації системних ударів дронами по об'єктах у глибокому тилу РФ (аеродроми, НПЗ, склади БК).

Під його керівництвом ЦСО "А" знищив російської техніки на понад 5,5 млрд доларів (зокрема більш як 1800 танків).

Євгеній Хмара є кавалером ордена Богдана Хмельницького, нагороджений орденом "За мужність" III ступеня та "Хрестом бойових заслуг".

З 5 січня 2026 року виконував обов'язки голови СБУ, після чого очолив Міноборони.

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Володимир Зеленський Міністерство оборони України Верховна рада Євгеній Хмара
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