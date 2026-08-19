Хмара хочет сохранить ключевых людей в Минобороны: что он обсудил со "Слугой народа"

Евгений Хмара будет предлагать костяку нынешней команды Министерства обороны остаться в должностях. В частности, речь идет о специалистах, отвечающих за реформу закупок.

Об этом РБК-Украина рассказали источники во фракции "Слуга народа" по итогам встречи с кандидатом.

"Хмара будет предлагать костяку команды остаться, особенно важны те, кто занимался реформой закупок, которая в значительной степени завязана на европейские деньги, которые мы получаем", - сказал источник.

Кроме того, что Хмара выделил важность сохранения реформы закупок, он отметил и отдельных чиновников в Минобороны.

"Он особо выделил Вискуба и Банник , которые за эту часть отвечают, предложил им остаться и надеется, что они останутся", - отметил источник.

Что касается реформы ТЦК, детальных планов во время встречи не озвучивали. В то же время Хмара подчеркнул, что он с генералом Михаилом Драпатым "на одной странице".

Среди приоритетов Хмара назвал дальнобойные удары по территории РФ.

Также депутаты подняли вопрос повышения зарплат военным. Хмара отметил, что это зависит не только от Минобороны, но и от правительства и парламента - в частности, от принятия законов, позволяющих увеличить поступления в бюджет.

Собеседник РБК-Украина, в целом, положительно оценил встречу с Хмарой и заявил, что, по его мнению, голоса за его назначение министром обороны в Верховной Раде будут.

Кадровые назначения в Кабмине

Напомним, сегодня, 19 августа Верховная Рада планирует закрыть две вакантные должности в правительстве - руководителей Министерства обороны и Министерства иностранных дел.

Вчера, 18 августа было внесено представление президента Владимира Зеленского о назначении Евгения Хмары главой Минобороны и Андрея Сибиги главой МИД.

Добавим, в июле во время обновления правительства должность потерял Михаил Федоров, после чего Евгения Хмара (занимавший должность и.о. главы СБУ) была назначена исполняющим обязанности министра обороны.

Поскольку по законодательству Минобороны должно возглавлять гражданское лицо, рассматривался вариант изменения норм во время военного положения. Впрочем, в итоге, скорее всего, Хмара уволиться с военной службы ради должности в Кабмине.