Хіп-хоп перед футболом: легендарний український гурт виступить на фіналі Кубка України

14 травня перед фінальним матчем на Кубок України з футболу між донецьким "Шахтарем" та київським "Динамо" виступить легендарний український реп- і хіп-хоп гурт ТНМК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Української асоціації футболу .

Танок перед Класичним

УАФ слідкує за футбольною модою, адже останнім часом стало популярним залучати музичних виконавців до значних футбольних подій.

Зокрема президент ФІФА Джанні Інфантіно анонсував проведення під час фінального матчу Мундіаля-2026 халфтайм-шоу – грандіозного музичного перфомансу за участю зірок світового масштабу.

А УЄФА на фіналах Ліги чемпіонів практикує подібне з 2016 року. Так цьогоріч у Мюнхені перед фіналом ПСЖ – "Інтер" глядачів порадує легендарний Linkin Park.

Тож і фінал національного Кубка не пройде без музичного супроводу. ТНМК ("Танок на майдані Конго") розігріє глядачів перед третім у сезоні українським Класичним – "Шахтар" – "Динамо".

Фінал Кубка України-2024/25: що відомо

Матч відбудеться 14 травня на Центральному стадіоні Житомира та розпочнеться о 18:30.

Вартість квитків становить – від 1 000 до 4 000 гривень. Їхня кількість обмежена, а придбати можна лише виконавши певні умови.

Пряму трансляцію фінального матчу забезпечить телеканал УПЛ ТБ. Він доступний на популярних українських OTT-платформах – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV. Поєдинок можна переглянути, маючи відповідну підписку.

Фаворитом фінального матчу Кубка України букмекери вважають "Шахтар". На перемогу "гірників" в основний час можна поставити з коефіцієнтом – 2,24. Нічия оцінюється в – 3,40. Виграш киян за підсумками 90 хвилин поєдинку – 3,20.

Тріумф донеччан з урахуванням можливих екстратаймів і серії пенальті оцінений коефіцієнтом 1,62. Завоювання трофею киянами – 2,20.