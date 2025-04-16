Легендарний Linkin Park зіграє у фіналі Ліги чемпіонів (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу .

Шоу культового гурту відкриє найочікуваніший клубний матч сезону, який пройде 31 травня на стадіоні "Альянц Арена" в Мюнхені.

Після семирічної паузи гурт Linkin Park тріумфально повернувся на сцену з новим альбомом FROM ZERO. У Мюнхені музиканти порадують фанатів сет-листом, який поєднає культові хіти та свіжий музичний напрям їхнього творчого перезапуску.

Спеціально до фіналу Ліги чемпіонів Linkin Park створили новий ремікс, що поєднує впізнавані гітарні рифи гурту зі звучанням та атмосферою головного європейського футбольного турніру. Мільйони глядачів вперше почують його наживо перед стартовим свистком великого матчу.

У своєму коментарі гурт зазначив:

"Енергія наших фанатів після виходу нового альбому просто неймовірна. Ми з нетерпінням чекаємо виступу перед багатотисячною аудиторією в Мюнхені та мільйонами глядачів по всьому світу. Це особливий досвід для нас – ми готові поділитися найулюбленішими піснями минулого і теперішнього".

Зазначимо, що музичні шоу на фіналах Ліги чемпіонів УЕФА став практикувати, починаючи з 2016 року. Зокрема, перед фіналом-2018 на НСК "Олімпійський" у Києві виступала британська поп-зірка Дуа Ліпа. Минулого року мадридський "Реал" переграв дортмундську "Боруссію" на "Вемблі" в Лондоні під "музичним супроводом" Ленні Кравіца. В інші сезони запрошеними гостями фіналів ЛЧ були такі зірки як Imagine Dragons, Аліша Кіз, Каміла Кабельо, The Black Eyed Peas.