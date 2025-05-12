"Полісся" рубає з плеча. Клуб позбувся головного тренера перед вирішальними матчами сезону: яка причина

Житомирський клуб "Полісся" несподівано розірвав контракт із головним тренером Імадом Ашуром менш ніж за два тижні до завершення чемпіонату України. Рішення ухвалили після домашньої нічиєї проти київського "Динамо" у 28-му турі УПЛ , яка, схоже, остаточно розчарувала керівництво клубу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт житомирян.

Що відомо про звільнення Ашура з "Полісся"

Як йдеться у заяві, клуб припинив співпрацю не тільки з головним тренером першої команди, а і його тренерським штабом.

"Події, що відбулися сьогодні в клубі, стали предметом внутрішнього аналізу керівництва. За його результатами було прийнято рішення про завершення співпраці з усім тренерським штабом першої команди", - відзначили у "Поліссі", подякувавши Ашуру за виконану роботу.

До завершення сезону виконуючим обов’язки головного тренера буде Олександр Максимов, який раніше працював тренером юнацької команди U-19.

Що буде далі з "Поліссям"?

Житомирський клуб проводить один із найкращих сезонів в історії, і за два тури до кінця чемпіонату ще має шанси на єврокубки.

Наразі "Полісся" посідає 5 місце, відстаючи на 4 очки від "Карпат", які після перемоги над "Олександрією" утримують четверту сходинку, що дає право виступити у кваліфікації Ліги конференцій.

Однак за даними футбольних інсайдерів, в "Поліссі" вважають: команда за своїм потенціалом мала боротися за бронзу чемпіонату, а не вести нервову гонку за четвертим місцем.

У заключних матчах сезону житомиряни гратимуть з "Зорею" (17 травня) та "Кривбасом" (24 травня). Імад Ашур більше не тренер "Полісся" (фото: facebook.com/fcpolissya)

Що відомо про Імада Ашура

Єгипетський фахівець працював із "Поліссям" з літа 2023 року. Його запросили як амбітного тренера з аналітичним підходом і глибоким тактичним багажем.

Під його керівництвом клуб уперше за часів незалежності України пробився у єврокубки. Влітку 2024 року житомиряни грали у 2-му раунді кваліфікації Ліги конференцій. Але тоді підопічні Ашура не змогли пройти словенську "Олімпію".