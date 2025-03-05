Фінал ЧС-2026 у США перетворять на шоу подібне Супербоулу: як футбол і музика поєднуються на аренах (відео)

Проведення фіналу чемпіонату світу-2026 у США спонукає Міжнародну федерацію футболу до певних змін у звичних шаблонах організації змагань. Зокрема президент ФІФА Джанні Інфантіно анонсував проведення під час фінального матчу халфтайм-шоу – грандіозного музичного перфомансу за участю зірок світового масштабу.

Про нову ідею президента ФІФА та про те, як подібні заходи вже відбувались на футбольних турнірах, розповідає РБК-Україна .

"Я можу підтвердити проведення першого в історії шоу в перерві фіналу чемпіонату світу з футболу. Це буде історичний момент для чемпіонату і шоу, гідне найбільшої спортивної події у світі", – написав Інфантіно на своїй сторінці в Instagram.

У Сполучених Штатах халфтайм-шоу – це насамперед музичний виступ під час перерви у фінальній грі Національної футбольної ліги – Супербоулі. Саме це шоу вважається найпрестижнішою музичною подією в країні. Хоча подібні заходи, але меншого масштабу влаштовуються і на інших спортивних змаганнях: зокрема, Матчах зірок НХЛ тощо.

Наприклад, під час минулого Супербоула, який відбувся 9 лютого в Новому Орлеані, виступив репер Кендрік Ламар. За оцінками, його номер зібрав біля екранів понад 100 мільйонів телеглядачів.

У різні роки хедлайнерами халфтайм-шоу були такі зірки, як Майкл Джексон, Мадонна, Леді Гага, Джастін Тімберлейк, Бейонсе та інші.

Хто виступить у фіналі ЧС-2006 наразі невідомо. Але можна не сумніватися, що ФІФА презентує в Сполучених Штатах шоу справді світового масштабу. На рівні Супербоула, а можливо й краще.

Нагадаємо, що ЧС-2026 пройде з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці. А фінальна гра відбудеться 19 липня на "Метлайф Стедіум" у Нью-Джерсі.

Музичні шоу на футбольних подіях: що відомо

Ідея влаштовувати музичні шоу під час футбольних змагань вже втілювалася в життя на змаганнях меншого калібру, ніж ЧС.

Так у фіналі Копа Америка-2024 у Маямі перед глядачами виступила Шакіра. Через це перерва в матчі була збільшена до 25 хвилин.

З 2016 року практикуються музичні номери і на фіналах європейської Ліги чемпіонів. Зокрема, мадридський "Реал" минулого сезону переграв дортмундську "Боруссію" на "Вемблі" в Лондоні під "музичним супроводом" Ленні Кравіца.

А на вирішальному матчі ЛЧ в 2018-му, що пройшов у Києві, глядачів на НСК "Олімпійський" розважала Дуа Ліпа.