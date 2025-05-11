"Олександрія" поступилась "Карпатам": хиткі надії на чемпіонство та відкладений "срібний" тріумф в УПЛ

"Олександрія" мала чудовий шанс скористатися осічками "Шахтаря" та "Динамо" в 28-му турі української Прем'єр-ліги. Але зіграла ще гірше, поступившись у Львові "Карпатам".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу .

УПЛ, 28-й тур

"Карпати" – "Олександрія" – 2:1

Голи: Краснопір, 80 (пенальті), Чачуа, 90+5 – Кампуш, 11

Вилучення: Калюжний (О), 90+1 (друга жовта)

Що було на кону матчу

Матч мав надзвичайне значення для обох колективів, особливо на фоні невдач їхніх конкурентів.

"Олександрія" після нічиїх "Динамо" та "Шахтаря" мала чудовий шанс наблизитися до першого та відірватися від другого. А перемога у Львові взагалі гарантувала підопічним Руслана Ротаня срібні нагороди.

"Карпати" у свою чергу ведуть боротьбу з "Поліссям" та "Кривбасом" за четверту, єврокубкову сходинку в таблиці. Житомирці в поточному турі зіграли внічию з "Динамо", а криворіжці – поступились "Колосу". Тож успіх виводив колектив Владислава Лупашка на омріяну позицію та ще й з перевагою в очках над конкурентами (до цього туру – у всіх трьох було по 43 бали).

Як пройшла гра

Однак розпочалась гра для господарів невдало: вже на старті поєдинку олександрієць Кампуш чудовим ударом низом з-за меж штрафного майданчика відкрив рахунок. Цікаво, що це був уже четвертий м'яч португальця у ворота львів'ян у сезоні: в першому колі він оформив хет-трик.

"Карпати" відповіли швидко: той же Кампуш невдало зіграв у власному штрафному та зрізав м'яч у свої ворота. Втім, гол не зарахували через офсайд. Перший тайм минув без нових результативних дій, однак із достатньою порцією моментів і напруги.

Зокрема, Невес мав блискучу нагоду зрівняти рахунок після прострілу Очеретька, але не зумів замкнути передачу.

Повернути інтригу "Карпатам" вдалося лише наприкінці поєдинку. На 86-й хвилині Краснопір упевнено реалізував пенальті, призначений за фол на Чачуа в карному майданчику. А вже у компенсований час сам Чачуа став героєм матчу, забивши переможний гол на 90+5-й хвилині.

Важливу роль зіграло і вилучення Калюжного, після якого "Олександрія" залишилась у меншості та не змогла втримати результат.

Що змінилось у турнірній таблиці

Поразка розташувала "Олександрію" (63 бали) в таблиці УПЛ на рівній відстані від "Динамо" (68) і "Шахтаря" (58). Від головних конкурентів "містян" відділяє по п'ять балів за два матчі до фінішу. Тобто і в "золотій" і в "срібній" суперечці все може вирішити одне очко.

Набере його "Динамо" в двох останніх турах – і воно чемпіон. Натомість "Олександрії" також вистачить мінімуму, щоб остаточно затвердити свій срібний статус.

"Карпати" у свою чергу піднялись на чисте четверте місце в таблиці. Вони мають 46 балів, тоді як "Полісся" – 44, а "Кривбас" – 43. Боротьба за єврокубки триває.