"Хезболла" запустила сотні ракет і безпілотників по Ізраїлю

Бойовики зазначили, що випустили в бік Ізраїлю понад 320 ракет "Катюша" та вразили 11 військових цілей. За їхніми словами, обстріл завершив "першу фазу" відповіді на вбивство Фуада Шукра, - старшого командира угруповання в Бейруті, - однак повна відповідь займе "деякий час".

Кабінет міністрів Ізраїлю планував зібратися о 07:00 ранку за місцевим часом (06:00 за Києвом), щоб підготувати відповідну реакцію на обстріли.

Реакція Ізраїлю

На півночі Ізраїлю пролунали попереджувальні сирени і численні вибухи в декількох районах, коли ізраїльська система протиповітряної оборони "Залізний купол" збила ракети, що летіли з південного Лівану. За даними служби швидкої допомоги, в Ізраїлі не було повідомлень про жертви.

Міністр оборони Йоав Галант заявив, що Ізраїль зробить все необхідне для свого захисту.

"Ми завдали точних ударів по Лівану, щоб запобігти неминучій загрозі громадянам Ізраїлю. Ми уважно стежимо за розвитком подій в Бейруті і сповнені рішучості використовувати всі наявні в нашому розпорядженні засоби для захисту наших громадян", - заявив він.

Галант оголосив надзвичайний стан, і польоти в та з аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві були призупинені, але адміністрація аеропорту заявила, що нормальна робота аеропорту відновиться до 7 ранку за місцевим часом.

Превентивний удар ізраїльтян

Армійське радіо Ізраїлю, посилаючись на офіційних осіб в оборонному відомстві, повідомило, що, за оцінками військових, "Хезболла" готувалася випустити сотні ракет по центральній частині Ізраїлю під час запланованої на 5 ранку атаки.

Близько 100 ізраїльських літаків зірвали ракетні удари терористів, яка почала атаку за півгодини до цього, йдеться у повідомленні. Військові оцінили подальший обстріл з боку "Хезболли" як "імпровізований".

Жорсткий обстріл Лівану

Джерело в органах безпеки Лівану повідомило, що щонайменше 40 ізраїльських ударів було завдано по різних містах на півдні країни, що стало одним з найщільніших бомбардувань з часу початку бойових дій у жовтні минулого року.

Житель південного ліванського міста Зібкін, що розташоване приблизно у 7 км від кордону, розповів Reuters, що вперше прокинувся "від звуку літаків і гучних вибухів ракет - ще до світанкової молитви". За його словами, "це було схоже на апокаліпсис".