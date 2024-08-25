"Хезболла" готує широкомасштабний напад на Ізраїль, - ЦАХАЛ
Армія оборони Ізраїлю завдає ударів по об'єктах організації "Хезболла", оскільки терористи готуються до запуску ракет і снарядів з Лівану по ізраїльській території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Зазначається, що ізраїльські винищувачі військово-повітряних сил завдають ударів по об'єктах терористичної організації "Хезболла", що становлять безпосередню загрозу громадянам Ізраїлю.
Після ударів, відповідно до оцінки ситуації, проведеної командуванням Армії оборони, будуть оприлюднені рекомендації щодо порятунку життя для населення в окремих районах Ізраїлю.
Речник армії Даніель Хагарі зазначив, що "нещодавно ЦАХАЛ виявив терористичну організацію "Хезболла", яка готувалася запустити ракети в бік ізраїльської території. З метою самооборони для усунення цих загроз, "ізраїльтяни завдають ударів по терористичних цілях у Лівані, звідки "Хезболла" планувала здійснювати напади на ізраїльське цивільне населення".
Він додав, що це сталося після того, як з 8 жовтня 2023 року терористи випустили понад 6700 ракет, снарядів і вибухових БПЛА по ізраїльських сім'ях, будинках і громадах.
Хагарі додав, що незабаром "Хезболла" продовжить обстріл ізраїльської території ракетами, а також, можливо, ракетами і дронами.
"Зблизька по будинках цивільних осіб на півдні Лівану ми бачимо, що "Хезболла" готується до широкомасштабного нападу на Ізраїль, наражаючи на небезпеку ліванське цивільне населення. Ми застерігаємо цивільне населення, яке перебуває в районах, де діє "Хезболла", негайно виїхати з небезпечної зони заради власної безпеки", - йдеться у заяві речника ЦАХАЛ.
Він також додав, що Ізраїль не потерпить нападів терористів на своє цивільне населення.
Загострення на Близькому Сході
Після ліквідації ізраїльськими спецслужбами 31 липня політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії у Тегерані, а також головного військового командира "Хезболли" Фуада Шукра у Бейруті, на Близькому Сході суттєво зросла ймовірність масштабної війни.
Іран та угруповання ісламістів, які він підтримує в особі ХАМАС у Секторі Газа, "Хезболла" у Лівані та єменські хусити заявили про підготовку удару помсти по Ізраїлю.
Фактично відразу почалися майже щоденні повітряні удари між Ізраїлем та бойовиками "Хезболли".
Зокрема, вночі 20 серпня ізраїльська армія вдарила по складах ліванського угруповання в долині Бекаа. Під час обстрілу загинув терорист із ракетного підрозділу угруповання.
Також днями ізраїльтяни вдарили по об'єктах "Хезболли" в районах Марун ель-Рас і Айта аш-Шаб на півдні Лівану.
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