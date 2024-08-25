"Хезболла" запустила сотни ракет и беспилотников по Израилю

Боевики отметили, что выпустили в сторону Израиля более 320 ракет "Катюша" и поразили 11 военных целей. По их словам, обстрел завершил "первую фазу" ответа на убийство Фуада Шукра, - старшего командира группировки в Бейруте, - однако полный ответ займет "некоторое время".

Кабинет министров Израиля планировал собраться в 07:00 утра по местному времени (06:00 по Киеву), чтобы подготовить ответную реакцию на обстрелы.

Реакция Израиля

На севере Израиля прозвучали предупредительные сирены и многочисленные взрывы в нескольких районах, когда израильская система противовоздушной обороны "Железный купол" сбила ракеты, летевшие из южного Ливана. По данным службы скорой помощи, в Израиле не было сообщений о жертвах.

Министр обороны Йоав Галант заявил, что Израиль сделает все необходимое для своей защиты.

"Мы нанесли точные удары по Ливану, чтобы предотвратить неизбежную угрозу гражданам Израиля. Мы внимательно следим за развитием событий в Бейруте и полны решимости использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства для защиты наших граждан", - заявил он.

Галант объявил чрезвычайное положение, и полеты в и из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве были приостановлены, но администрация аэропорта заявила, что нормальная работа аэропорта восстановится к 7 утра по местному времени.

Превентивный удар ЦАХАЛа

Армейское радио Израиля, ссылаясь на официальных лиц в оборонном ведомстве, сообщило, что, по оценкам военных, "Хезболла" готовилась выпустить сотни ракет по центральной части Израиля в ходе запланированной на 5 утра атаки.

Около 100 израильских самолетов сорвали ракетные удары террористов, которая начала атаку за полчаса до этого. Военные оценили дальнейший обстрел со стороны "Хезболлы" как "импровизированный".

Жесткий обстрел Ливана

Источник в органах безопасности Ливана сообщил, что Израиль нанес по меньшей мере 40 ударов по различным городам на юге страны, что стало одной из самых плотных бомбардировок со времени начала боевых действий в октябре прошлого года.

Житель южного ливанского города Зибкин, расположенного примерно в 7 км от границы, рассказал Reuters, что впервые проснулся "от звука самолетов и громких взрывов ракет - еще до рассветной молитвы". По его словам, "это было похоже на апокалипсис".