Ізраїль вдарив по нових позиціях терористів "Хезболла" у Лівані

В середу, 21 серпня, армія Ізраїлю завдала удару по осередку терористів "Хезболли" на півдні Лівану, що обстрілював ізраїльську територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Зазначається, що ізраїльські солдати ідентифікували терористичний осередок, який раніше випустив ракети у напрямку району Заріт. Він діяв у будівлі в районі Шихін на півдні Лівану. Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали удару по цій будівлі.

Крім того, ЦАХАЛ вдарив по військовій структурі "Хезболли" в районі Кфаркела на півдні Лівану. Також ударів було завдано для усунення загрози в районах Айта аш-Шаб і Аальма ель-Чаєб на півдні Лівану.