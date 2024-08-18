Ізраїль ліквідував двох високопоставлених бойовиків ХАМАС
Армія Ізраїлю ліквідувала двох високопоставлених бойовиків палестинського угруповання ХАМАС, що причетні до вбивства ізраїльтянина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) і агентство Reuters.
Зазначається, що терористи були ліквідовані авіаударом по автомобілю в Дженіні на Західному березі річки Йордан.
Більш детально про вбитих бойовиків розповідається у спільній заяві Агентства безпеки Ізраїлю та ЦАХАЛ.
Ахмед Абу Ара з Акаби планував нові теракти і був старшим оперативником у виробництві вибухівки.
Рафет Давасі з Сілат аль-Харітія був старшим у військовій інфраструктурі ХАМАС у районі Дженіна.
شهداء عملية الاغتيال في جنين احمد ابو عرة من عقابا شمال طوباس والشهيد رأفت دواسي من سيلة الحارثية بجنين pic.twitter.com/1XPsnDZGlk— Hisham Abu Shaqrah هشام أبو شقرة (@HShaqrah) August 17, 2024
Під час розслідування з'ясувалося, що обидва терористи були причетні до теракту 11 серпня 2024 року в долині річки Йордан. Того дня палестинські бойовики відкрили вогонь на головній дорозі на окупованому Західному березі та вбили ізраїльтянина Йонатана Дойча.
Пізніше того ж дня військове крило ХАМАСу "Бригади Аль-Кассам" повідомили, що їхні бійці на Західному березі річки Йордан убили ізраїльського солдата в упор біля поселення Мехола в Йорданській долині і "благополучно повернулися на свої бази".
Угруповання ХАМАС зазначило, що операція була проведена у відповідь на удар Ізраїлю по школі, де ховалися переміщені палестинці у місті Газа, внаслідок якого загинуло щонайменше 90 осіб.
ВПС армії Ізраїлю оприлюднили відео авіаудару по терористах:
כלי-טיס תקף מהאוויר רכב בג׳נין שבחטיבת מנשה, בו חוסלו שני פעילי חמאס בכירים.— Israeli Air Force (@IAFsite) August 17, 2024
המחבל אחמד אבו ערה מעקאבה, היה מעורב בפיגועים נוספים. כמו כן, שימש כגורם בכיר המעורב בייצור של מטענים למטרות טרור.
בנוסף, המחבל ראפת דואסי מסילת אלחרתיה, בכיר בתשתית החמאס הצבאית במרחב ג׳נין.
השניים… pic.twitter.com/y7BbTBiWQw
Ситуація на Близькому Сході
Війна у Секторі Газа та ескалація насильства на Західному березі ріки Йордан можуть перерости у ширший регіональний конфлікт за участю Ірану та його маріонеток в регіоні, зокрема угруповання "Хезболла" в Лівані та хуситів у Ємені.
Останній випадок насильства на Західному березі стався на тлі нового раунду переговорів у Досі, спрямованих на припинення 10-місячних бойових дій у Секторі Газа, що мають поновитися наступного тижня.
Держсекретар Ентоні Блінкен перебуває в Ізраїлі, де обговорює з керівництвом країни підготовку до нового раунду переговорів.
Про те, чи попередить дипломатія війну між Ізраїлем та Іраном, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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