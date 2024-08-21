Армія Ізраїлю знову атакувала позиції "Хезболли" на півідні Лівану (відео)

Військово-повітряні сили Ізраїлю у вівторок знову атакували військову інфраструктуру терористичного угруповання "Хезболла" на півдні Лівану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Зазначається, що удари були завдані по району Матмура на півдні Лівану, а також по іншій військовій структурі бойовиків у цьому районі.

Тим часом ліванські ЗМІ повідомили про нову атаку на долину Бекаа на сході країни. У звітах йдеться, що вибухи було чутно під час прольоту ізраїльських винищувачів над цим районом.

غارات معا دية عنيفة تستهدف البقاع pic.twitter.com/Aqw6TqYWmv — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) August 20, 2024

Зазначається, що ЦАХАЛ вдарила по складах зброї "Хезболли" в районі Бекаа у відповідь на атаку безпілотників на північ Ізраїлю.

أعمدة الدخان تتصاعد من البقاع بعد سلسلة غارات إسرائيلية https://t.co/cbvvJmzvSj pic.twitter.com/dc1sSj3Nwd — Ali Bk (@Bk_Hanas) August 20, 2024

Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило, що внаслідок атаки, за попередніми даними одна людина загинула, ще 19 зазнали поранень.