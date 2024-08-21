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Армія Ізраїлю знову атакувала позиції "Хезболли" на півідні Лівану (відео)

Середа 21 серпня 2024 02:33
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Армія Ізраїлю знову атакувала позиції "Хезболли" на півідні Лівану (відео) Фото: ізраїльські військові атакували позиції "Хезболла" у Лівані (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Військово-повітряні сили Ізраїлю у вівторок знову атакували військову інфраструктуру терористичного угруповання "Хезболла" на півдні Лівану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Зазначається, що удари були завдані по району Матмура на півдні Лівану, а також по іншій військовій структурі бойовиків у цьому районі.

Тим часом ліванські ЗМІ повідомили про нову атаку на долину Бекаа на сході країни. У звітах йдеться, що вибухи було чутно під час прольоту ізраїльських винищувачів над цим районом.

Зазначається, що ЦАХАЛ вдарила по складах зброї "Хезболли" в районі Бекаа у відповідь на атаку безпілотників на північ Ізраїлю.

Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило, що внаслідок атаки, за попередніми даними одна людина загинула, ще 19 зазнали поранень.

Обстріли Ізраїлю та Лівану

Нагадаємо, в ніч на 20 серпня, ЦАХАЛ вдарив по складах зброї "Хезболли" в районі долини Бекаа. Внаслідок атаки був ліквідований терорист із ракетного підрозділу угруповання Хусейн Алі Хусейн.

Також ізраїльська армія ліквідувала двох високопоставлених бойовиків палестинського угруповання ХАМАС, що причетні до вбивства ізраїльтянина.

Крім того, днями Ізраїль вдарив по військових об'єктах "Хезболли" у районах Марун ель-Рас і Айта аш-Шаб на півдні Лівану.

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