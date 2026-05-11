"Хезболла" вразила "Залізний купол" Ізраїлю дроном-камікадзе

У неділю ввечері Хезболла оприлюднила кадри атаки й на відео чітко видно момент влучання безпілотника в установку ППО на північному кордоні. Армія оборони Ізраїлю офіційно не коментує інцидент.

Проте джерела у військових колах не заперечують справжність запису. Фахівці припускають, що сама атака відбулася кілька днів тому. Бойовикам знадобився час на монтаж та публікацію матеріалу.

Чому дрони перехитрили високі технології

FPV-дрони стали справжньою проблемою для Ізраїлю, адже терористи останнім часом стали все частіше їх використовувати. Передові системи відстеження не завжди бачать дрон. Малий розмір допомагає ховатися, а низька висота польоту також грає на руку ворогу.

Раніше Ізраїль успішно збивав звичайні безпілотники. Але використання FPV-дронів змінило правила гри. Така тактика стала масовою під час російсько-української війни. Тепер її перейняли бойовики на кордоні з Ізраїлем.

Ізраїльські військові зараз впроваджують пілотні програми для ідентифікації малих цілей. Офіцери ЦАХАЛ визнають складність ситуації. Процес іде важко, адже армія змушена реагувати у режимі реального часу, йдеться у матеріалі видання.

Проблему прогнозували заздалегідь: ще в середині березня колишній начальник ППО Ізраїлю Ран Кочав попереджав, що армія недостатньо захищає свої найцінніші об'єкти. Йдеться про системи "Залізний купол", "Праща Давида" та "Стріла".

За словами генерала, якщо ці установки будуть уражені, ширша оборона країни може просто розвалитися. Тепер ці побоювання підтверджуються на практиці й Ізраїль змушений терміново змінювати підходи до захисту власного неба.