"Хезболла" поразила "Железный купол" Израиля дроном-камикадзе

Боевики группировки "Хезболла" атаковали батарею израильской системы противовоздушной обороны "Железный купол". Для удара террористы использовали дрон-камикадзе с функцией просмотра от первого лица (FPV).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Jerusalem Post.
В воскресенье вечером Хезболла обнародовала кадры атаки и на видео четко видно момент попадания беспилотника в установку ПВО на северной границе. Армия обороны Израиля официально не комментирует инцидент.
Однако источники в военных кругах не отрицают подлинность записи. Специалисты предполагают, что сама атака произошла несколько дней назад. Боевикам понадобилось время на монтаж и публикацию материала.
FPV-дроны стали настоящей проблемой для Израиля, ведь террористы в последнее время стали все чаще их использовать. Передовые системы отслеживания не всегда видят дрон. Малый размер помогает скрываться, а низкая высота полета также играет на руку врагу.
Ранее Израиль успешно сбивал обычные беспилотники. Но использование FPV-дронов изменило правила игры. Такая тактика стала массовой во время российско-украинской войны. Теперь ее переняли боевики на границе с Израилем.
Израильские военные сейчас внедряют пилотные программы для идентификации малых целей. Офицеры ЦАХАЛ признают сложность ситуации. Процесс идет трудно, ведь армия вынуждена реагировать в режиме реального времени, говорится в материале издания.
Проблему прогнозировали заранее: еще в середине марта бывший начальник ПВО Израиля Ран Кочав предупреждал, что армия недостаточно защищает свои самые ценные объекты. Речь идет о системах "Железный купол", "Праща Давида" и "Стрела".
По словам генерала, если эти установки будут поражены, более широкая оборона страны может просто развалиться. Теперь эти опасения подтверждаются на практике и Израиль вынужден срочно менять подходы к защите собственного неба.
Вскоре в Ливане должны состояться переговоры между Иерусалимом и Бейрутом. 14-15 мая при содействии Штатов делегации должны сформировать всеобъемлющее соглашение о мире и безопасности.
Израилю и "Хезболле" не удалось долго удерживать прекращение огня. Стороны обменивались ударами, а Израиль даже выпустил на поле боя против "Хезболлы" артиллерию нового поколения - пушку Ro'em.
Перемирие между Ливаном и Израилем по "Хезболле" было заключено при посредничестве США 16 апреля. Премьер Ливана приветствовал объявление о прекращении огня от Трампа. Премьер Израиля подчеркнул, что ЦАХАЛ останется на "стратегических позициях" в течение 10-дневного перемирия.