"Хезболла" випустила по Ізраїлю вже понад 1000 боєприпасів, - міноборони

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що підтримувана Іраном терористична організація "Хезболла" випустила по ним понад 1000 боєприпасів з моменту початку війни з ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Він наголосив, що Іран є "джерелом ворожнечі та агресії проти Ізраїлю", а війна є багатофронтовою, хоч і інтенсивність зосереджена на Секторі Гази.

"З початку війни "Хезболла" випустила понад 1000 боєприпасів по ізраїльських цілях, але зазнає значно більшої шкоди. Ми завдаємо ударів ракетним загонам і вражаємо військові об’єкти та цілі, "Хезболла" платить високу ціну щодня", - сказав він.

Напад ХАМАС на Ізраїль та напруженість із "Хезболлою"

7 жовтня бойовики ХАМАС із Сектору Газа атакували південь та центр Ізраїлю. По території країни було випущено тисячі ракет і снарядів. Відтоді почала зростати напруженість і з "Хезболлою". Йдеться про щоденні сутички між сторонами вздовж ізраїльсько-ліванського кордону.

Підтримувані Іраном бойовики "Хезболли" регулярно обстрілюють ракетами ізраїльські аванпости і сили на кордоні. За даними ЗМІ, Сполучені Штати Америки розглядають можливість військової відповіді на випадок нападу "Хезболли" на Ізраїль.

10 листопада ЦАХАЛ у відповідь на обстріл ізраїльської території завдав серію ударів по військових базах "Хезболли" використовуючи мінометні керовані снаряди під назвою "Залізне жало".

Також силами та засобами ізраїльської протиповітряної оборони був перехоплений один з літаків, які проникли на територію країни з Лівану. Інші два зазнали катастрофи.

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