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"Хезболла" выпустила по Израилю уже более 1000 боеприпасов, - минобороны

Понедельник 20 ноября 2023 01:50
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"Хезболла" выпустила по Израилю уже более 1000 боеприпасов, - минобороны Фото: "Хезболла" выпустила по Израилю уже более 1000 боеприпасов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что поддерживаемая Ираном террористическая организация "Хезболла" выпустила по ним более 1000 боеприпасов с момента начала войны с ХАМАСом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Он подчеркнул, что Иран является "источником вражды и агрессии против Израиля", а война многофронтова, хотя и интенсивность сосредоточена на Секторе Газа.

"С начала войны "Хезболла" выпустила более 1000 боеприпасов по израильским целям, но терпит значительно больший ущерб. Мы наносим удары ракетным отрядам и поражаем военные объекты и цели, "Хезболла" платит высокую цену ежедневно", - сказал он.

Нападение ХАМАС на Израиль и напряженность с "Хезболлой"

7 октября боевики ХАМАС из сектора Газа атаковали юг и центр Израиля. По территории страны были выпущены тысячи ракет и снарядов. С этого времени начала расти напряженность и с "Хезболлой". Речь идет о ежедневных столкновениях между сторонами вдоль израильско-ливанской границы.

Поддерживаемые Ираном боевики "Хезболла" регулярно обстреливают ракетами израильские аванпосты и силы на границе. По данным СМИ, Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность военного ответа на случай нападения "Хезболла" на Израиль.

10 ноября ЦАХАЛ в ответ на обстрел израильской территории нанес серию ударов по военным базам "Хезболлы" используя минометные управляемые снаряды под названием "Железное жало".

Также силами и средствами израильской противовоздушной обороны был перехвачен один из самолетов, проникших на территорию страны из Ливана. Остальные два потерпели катастрофу.

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