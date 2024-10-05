"Хезболла" випустила по Ізраїлю більше 200 снарядів за добу

Загострення на Близькому Сході

Між Ізраїлем та ліванським терористичним угрупованням "Хезболла" продовжує зростати напруженість і протистояння. Сторони щодоби обмінюються десятками і сотнями ударів ракетами по територіях своїх країн.

Крім того, ізраїльська армія ліквідовує керівників організації та їхніх заступників.

Так, 3 жовтня ЦАХАЛ ліквідував очільника мережі ХАМАС у Тулькармі.

Крім того, ізраїльтяни вбили одного з керівників руху "Хезболла", що відповідав за виробництво ракет.

Наприкінці вересня армія Ізраїлю ліквідувала главу "Хезболли" Хасана Насраллу. У відповідь Іран масштабно вдарив по Ізраїлю балістичними ракетами.

Тим часом президент США Джо Байден вважає, що є шанс уникнути масштабної війни на Близькому Сході.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.