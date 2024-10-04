Армія Ізраїлю ліквідувала експерта з виробництва ракет для "Хезболли"

На початку цього тижня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) ліквідувала одного з керівників проекту угруповання "Хезболла" з виробництва високоточних керованих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ЦАХАЛ.

Анісі приєднався до угруповання більше 15 років тому і був експертом у галузі машинобудування, чим посилив розвиток стратегічної зброї терористів.

Військові вбили у районі Бейрута Махмуда Юсефа Анісі, удару було завдано з використанням розвідданих. Він був одним з лідерів кампанії "Хезболли" з виготовлення зброї у Лівані та важливим джерелом інформації про технологічні можливості у сфері виробництва зброї.

Військова операція Ізраїлю проти "Хезболли"

За останні місяці між Ізраїлем та Ліваном суттєво зросла інтенсивність бойових дій. Терористи "Хезболли" регулярно обстрілювали артилерією і ракетами північний Ізраїль, ЦАХАЛ у відповідь знищував об'єкти угруповання на півдні Лівану.

Наприкінці вересня ЦАХАЛ ударом по Бейруту знищила лідера "Хезболли" Хасана Насраллу. Це суттєво загострило ситуацію на Близькому Сході та призвело до "удару помсти" з боку Ірану.

1 жовтня ізраїльська армія розпочала обмежену військову операцію на території Лівану, завданням якої є знищення інфраструктури "Хезболли".

Начальник Генштабу Ізраїлю заявив, що терористам "Хезболли" не дозволять залишитися на півдні Лівану.

Чому Ізраїль проводить військову операцію в Лівані та яка її мета, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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