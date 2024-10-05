RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Хезболла" выпустила по Израилю более 200 ракет за сутки

Фото: ливанские террористы масштабно обстреляли Израиль (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Террористы ливанской группировки "Хезболла" выпустили по территории Израиля сотни снарядов на протяжении суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что по состоянию на пятницу, 4 октября, боевики "Хезболлы" выпустили около 222 снаряда с территории Ливана по территории Израиля.

Обострение на Ближнем Востоке

Между Израилем и ливанской террористической группировкой "Хезболла" продолжает расти напряженность и противостояние. Стороны ежесуточно обмениваются десятками и сотнями ударов ракетами по территориям своих стран.

Кроме того, израильская армия ликвидирует руководителей организации и их заместителей.

Так, 3 октября ЦАХАЛ ликвидировал главу сети ХАМАС в Тулькарме.

Кроме того, израильтяне убили одного из руководителей движения "Хезболла", отвечавшего за производство ракет.

В конце сентября армия Израиля ликвидировала главу "Хезболлы" Хасана Насраллу. В ответ Иран масштабно ударил по Израилю баллистическими ракетами.

Тем временем президент США Джо Байден убежден, что есть шанс избежать масштабной войны на Ближнем Востоке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильХезболла