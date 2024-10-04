Ізраїльська армія ліквідувала одного з керівників ХАМАСу

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала главу терористичної мережі ХАМАС у місті Тулькарм, а також групу інших терористів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ЦАХАЛ.

Зазначається, що в четвер, 3 жовтня, армія Ізраїлю завдала удару по району міста Тулькарм (місто в Палестині, на Західному березі річки Йордан. - ред.) і ліквідувала терориста Захи Ясера Абд ар-Разека Уфі, - керівника терористичної мережі ХАМАС у цьому місті.

Військові повідомили, що Уфі спланував та очолив спробу підриву автомобіля в ізраїльському поселенні Атерет 2 вересня 2024 року. Терорист постачав зброю великій кількості терористів у цьому районі, планував і керував суттєвою кількістю додаткових терористичних атак, спрямованих проти громад в Юдеї та Самарії і на решті території ізраїльського фронту. Найближчим часом Уфі планував здійснити нову терористичну атаку.

Ізраїльські військові також зазначили, що Уфі брав участь у плануванні та вчиненні численних значних і екстремальних терористичних атак проти ізраїльського цивільного населення в Юдеї та Самарії, під час яких зазнали поранень велика кількість цивільних осіб.

"Уфі діяв для зміцнення терористичної мережі ХАМАС і надання допомоги іншим терористам у цьому регіоні в здійсненні значних обстрілів і підривів автомобілів", - йдеться у повідомленні.

Водночас, зазначили у ЦАХАЛ, разом із Уфі було ліквідовано багато інших важливих терористів, що входили до терористичної мережі у Тулькармі.