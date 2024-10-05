"Хезболла" випустила по Ізраїлю більше 200 снарядів за добу
Терористи ліванського угруповання "Хезболла" випустили по території Ізраїлю сотні снарядів упродовж доби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Зазначається, що станом на п'ятницю, 4 жовтня, бойовики "Хезболли" випустили близько 222 снаряда з території Лівану по території Ізраїлю.
Загострення на Близькому Сході
Між Ізраїлем та ліванським терористичним угрупованням "Хезболла" продовжує зростати напруженість і протистояння. Сторони щодоби обмінюються десятками і сотнями ударів ракетами по територіях своїх країн.
Крім того, ізраїльська армія ліквідовує керівників організації та їхніх заступників.
Так, 3 жовтня ЦАХАЛ ліквідував очільника мережі ХАМАС у Тулькармі.
Крім того, ізраїльтяни вбили одного з керівників руху "Хезболла", що відповідав за виробництво ракет.
Наприкінці вересня армія Ізраїлю ліквідувала главу "Хезболли" Хасана Насраллу. У відповідь Іран масштабно вдарив по Ізраїлю балістичними ракетами.
Тим часом президент США Джо Байден вважає, що є шанс уникнути масштабної війни на Близькому Сході.
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