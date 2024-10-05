"Хезболла" выпустила по Израилю более 200 ракет за сутки

Террористы ливанской группировки "Хезболла" выпустили по территории Израиля сотни снарядов на протяжении суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что по состоянию на пятницу, 4 октября, боевики "Хезболлы" выпустили около 222 снаряда с территории Ливана по территории Израиля.

Обострение на Ближнем Востоке

Между Израилем и ливанской террористической группировкой "Хезболла" продолжает расти напряженность и противостояние. Стороны ежесуточно обмениваются десятками и сотнями ударов ракетами по территориям своих стран.

Кроме того, израильская армия ликвидирует руководителей организации и их заместителей.

Так, 3 октября ЦАХАЛ ликвидировал главу сети ХАМАС в Тулькарме.

Кроме того, израильтяне убили одного из руководителей движения "Хезболла", отвечавшего за производство ракет.

В конце сентября армия Израиля ликвидировала главу "Хезболлы" Хасана Насраллу. В ответ Иран масштабно ударил по Израилю баллистическими ракетами.

Тем временем президент США Джо Байден убежден, что есть шанс избежать масштабной войны на Ближнем Востоке.

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