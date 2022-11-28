З Херсону можна евакуюватись безкоштовно до Хмельницького: детальна інструкція

З Херсона курсують евакуаційні потяги до Хмельницького. Виїхати з міста можна щодня о 18.00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Цим потягом можуть евакуюватися херсонці та мешканці прилеглих до міста тергромад. Хмельницька область - пріоритетний напрямок, адже у цій області людей розселятимуть безкоштовно", - розповів він.

За його словами, щоб зареєструватися на посадку, треба приїхати на вокзал за 3-4 години до відправлення потягу.

Де розселятимуть?

Тимчасове житло надаватимуть у спеціально облаштованих школах та дитсадочках, подекуди є місця у гуртожитках та пустих будинках у сільській місцевості. Якщо можливості готувати їжу самостійно не буде, переселенців забезпечать гарячими стравами.

Чи будуть виплати та інша допомога?

По прибутті до Хмельницького непрацездатним громадянам виплатять 3 тисячі гривень, всім іншим - 2 тисячі гривень. Також для херсонців підготовлені продуктові набори від Хмельницької ОВА.

Як потрапити на потяг?

Щоб зареєструватися на рейс, ви можете заповнити анкету або звернутися в контакт-центр Херсонської ОВА.