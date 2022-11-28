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Окупанти не припиняють обстріли Херсону та області: є жертва та поранені

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Херсон, Понеділок 28 листопада 2022 11:16
Окупанти не припиняють обстріли Херсону та області: є жертва та поранені Фото: окупанти не припиняють обстріли Херсона та області (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За добу російські окупанти 30 разів обстріляли Херсонську область та зокрема, Херсон. Одна людина загинула, двоє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Минулої доби у результаті російських обстрілів загинула 1 людина, ще 2 жителі Херсонської області отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

За його словами, російські окупанти продовжують обстрілювати також і житлові квартали Херсона, ворожі снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки.

"Також загарбники гатили по таких населених пунктах району: Білозерці, Приозерному, Комишанах, Степанівці, Микільському, Чорнобаївці, Токарівці, Зеленівці, Придніпровському, Станіславу", - додав очільник регіону.

Також окупанти обстріляли Берислав, Республіканець, Новоберислав, Томарине, Тягинку, Новоолександрівку, Качкарівку, Осокорівку.

Нагадаємо, 27 листопада у Херсоні тричі пролунали вибухи.

До того ж, росіяни вдарили по лініях електропередач, що живлять Херсон.

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Херсон Херсонська область Обстріл Війна в Україні
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