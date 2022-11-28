Окупанти не припиняють обстріли Херсону та області: є жертва та поранені

Фото: окупанти не припиняють обстріли Херсона та області (ілюстрація/GettyImages)

За добу російські окупанти 30 разів обстріляли Херсонську область та зокрема, Херсон. Одна людина загинула, двоє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Минулої доби у результаті російських обстрілів загинула 1 людина, ще 2 жителі Херсонської області отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні. За його словами, російські окупанти продовжують обстрілювати також і житлові квартали Херсона, ворожі снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки. "Також загарбники гатили по таких населених пунктах району: Білозерці, Приозерному, Комишанах, Степанівці, Микільському, Чорнобаївці, Токарівці, Зеленівці, Придніпровському, Станіславу", - додав очільник регіону. Також окупанти обстріляли Берислав, Республіканець, Новоберислав, Томарине, Тягинку, Новоолександрівку, Качкарівку, Осокорівку.