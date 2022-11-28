Из Херсона можно эвакуироваться бесплатно в Хмельницкий: подробная инструкция

Из Херсона курсируют эвакуационные поезда в Хмельницкий. Выехать из города можно каждый день в 18.00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"Этим поездом могут эвакуироваться херсонцы и жители прилегающих к городу теробщин. Хмельницкая область - приоритетное направление, ведь в этой области людей будут расселять бесплатно", - рассказал он.

По его словам, чтобы зарегистрироваться на посадку, нужно приехать на вокзал за 3-4 часа до отправления поезда.

Где будут расселять?

Временное жилье будут предоставлять в специально обустроенных школах и детсадах, где есть места в общежитиях и пустых домах в сельской местности. Если возможности готовить еду самостоятельно не будет, переселенцев снабдят горячими блюдами.

Будут ли выплаты и другая помощь?

По прибытии в Хмельницкий нетрудоспособным гражданам выплатят 3 тысячи гривен, всем остальным - 2 тысячи гривен. Также для херсонцев подготовлены наборы продуктов от Хмельницкой ОВА.

Как попасть на поезд?

Чтобы зарегистрироваться на рейс, можно заполнить анкету или обратиться в контакт-центр Херсонской ОВА.