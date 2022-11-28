ua ru
Пн, 28 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Из Херсона можно эвакуироваться бесплатно в Хмельницкий: подробная инструкция

Новина українською →
Херсон, Понедельник 28 ноября 2022 11:44
Из Херсона можно эвакуироваться бесплатно в Хмельницкий: подробная инструкция Фото: из Херсона можно эвакуироваться бесплатно в Хмельницкий (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Из Херсона курсируют эвакуационные поезда в Хмельницкий. Выехать из города можно каждый день в 18.00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"Этим поездом могут эвакуироваться херсонцы и жители прилегающих к городу теробщин. Хмельницкая область - приоритетное направление, ведь в этой области людей будут расселять бесплатно", - рассказал он.

По его словам, чтобы зарегистрироваться на посадку, нужно приехать на вокзал за 3-4 часа до отправления поезда.

Где будут расселять?

Временное жилье будут предоставлять в специально обустроенных школах и детсадах, где есть места в общежитиях и пустых домах в сельской местности. Если возможности готовить еду самостоятельно не будет, переселенцев снабдят горячими блюдами.

Будут ли выплаты и другая помощь?

По прибытии в Хмельницкий нетрудоспособным гражданам выплатят 3 тысячи гривен, всем остальным - 2 тысячи гривен. Также для херсонцев подготовлены наборы продуктов от Хмельницкой ОВА.

Как попасть на поезд?

Чтобы зарегистрироваться на рейс, можно заполнить анкету или обратиться в контакт-центр Херсонской ОВА.

Как сообщалось, жителей Херсона и области призвали эвакуироваться из самых опасных районов, которые страдают от обстрелов врага. Отметим, за последние сутки российские оккупанты 30 раз обстреляли Херсонскую область и в частности, Херсон. Один человек погиб, двое получили ранения.

Напомним, что "Укрзализныця" запустила движение поездов из Киева в Херсон. Первый поезд 18 ноября отправился из столицы в 22:14.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон эвакуация
NEWS
РФ готовится к новой атаке. Военные предупредили украинцев об угрозе
РФ готовится к новой атаке. Военные предупредили украинцев об угрозе
DAILY
Виталий Кличко: Нужно быть готовым, что отключения электричества могут быть до весны
Ростислав Шаправский, Ульяна Безпалько Виталий Кличко: Нужно быть готовым, что отключения электричества могут быть до весны