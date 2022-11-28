Из Херсона можно эвакуироваться бесплатно в Хмельницкий: подробная инструкция
Из Херсона курсируют эвакуационные поезда в Хмельницкий. Выехать из города можно каждый день в 18.00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.
"Этим поездом могут эвакуироваться херсонцы и жители прилегающих к городу теробщин. Хмельницкая область - приоритетное направление, ведь в этой области людей будут расселять бесплатно", - рассказал он.
По его словам, чтобы зарегистрироваться на посадку, нужно приехать на вокзал за 3-4 часа до отправления поезда.
Где будут расселять?
Временное жилье будут предоставлять в специально обустроенных школах и детсадах, где есть места в общежитиях и пустых домах в сельской местности. Если возможности готовить еду самостоятельно не будет, переселенцев снабдят горячими блюдами.
Будут ли выплаты и другая помощь?
По прибытии в Хмельницкий нетрудоспособным гражданам выплатят 3 тысячи гривен, всем остальным - 2 тысячи гривен. Также для херсонцев подготовлены наборы продуктов от Хмельницкой ОВА.
Как попасть на поезд?
Чтобы зарегистрироваться на рейс, можно заполнить анкету или обратиться в контакт-центр Херсонской ОВА.
Как сообщалось, жителей Херсона и области призвали эвакуироваться из самых опасных районов, которые страдают от обстрелов врага. Отметим, за последние сутки российские оккупанты 30 раз обстреляли Херсонскую область и в частности, Херсон. Один человек погиб, двое получили ранения.
Напомним, что "Укрзализныця" запустила движение поездов из Киева в Херсон. Первый поезд 18 ноября отправился из столицы в 22:14.
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