ua ru
Сб, 26 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Жителів найбільш небезпечних районів Херсона та області закликають евакуюватися

Новость на русском →
Херсон, Субота 26 листопада 2022 15:54
Жителів найбільш небезпечних районів Херсона та області закликають евакуюватися Фото: жителів Херсонської області просят евакуюватися з небезпечних районів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Жителів Херсона та області закликали евакуюватися з найбільш небезпечних районів, які страждають від обстрілів ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

"Закликаю мешканців районів Херсона та області, що найбільше потерпають від ворожих ударів, скористатися цією можливістю та виїхати у більш безпечні регіони нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Янушевич наголосив, що мова йде про жителів мікрорайонів Острів, Корабел, Нафтогавань, селища Антонівка та населених пунктів, що розташовані вздовж берега Дніпра.

Також обласна влада шукає волонтерів, які допоможуть маломобільним, одиноким та літнім людям евакуюватися. Бажаючі можуть зареєструватися за посиланням або звернутися на гарячу лінію за номерами: 0 800 330 951 та 091 481 78 45.

Нагадаємо, у Херсоні та області відкрили нові пункти гуманітарної допомоги.

Крім того, у місто сьогодні повернули світло, проте спочатку електроенергією забезпечать об'єкти критичної інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
евакуація Херсон Херсонська область
NEWS
Не більше 5 годин. Киянам обіцяють зменшити тривалість відсутності світла
Не більше 5 годин. Киянам обіцяють зменшити тривалість відсутності світла
DAILY
На боці Кремля. Чому Угорщина допомагає Росії у війні проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна На боці Кремля. Чому Угорщина допомагає Росії у війні проти України