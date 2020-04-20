В Херсонской области коронавирус подтвердили еще у семи человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Вирус обнаружили у трех подростков

В Херсонской области за последние сутки лабораторно подтвердили семь новых случаев коронавируса. Об этом в Facebook сообщил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.

Он также отметил, что в области от вируса умер один человек, еще шестеро - выздоровели.

По словам Гусева, коронавирус обнаружили у четырех человек из города Алешки.

"Три человека, контактировавшие с ранее установленным больным членом семьи:

45-летние мужчина и его жена; 21-летняя девушка. Состояние больных удовлетворительное, находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором", - сообщил он.

Вирус также подтвердили у 57-летнего мужчины, который находится на лечении в Алешковской центральной районной больнице.

"Коронавирус обнаружен при лечении пневмонии. Его состояние средней тяжести, подключение к ИВЛ не нуждается. Круг контактных лиц устанавливается. Их будет проверено методом ПЦР", - отметил Гусев.

Также заболевание выявлено у трех детей из города Новая Каховка, контактировавших с ранее установленными больными в семье - три девочки в возрасте от 14 до 16 лет.

"Их состояние удовлетворительное, находятся на самоизоляции. За ними установлен ежедневный медико-санитарный надзор", - добавил глава ОГА.

Напомним, 20 апреля в Ровенской области лабораторно подтвердили 22 новых случаев заболевания коронавирусом.

Кроме того, число новых случаев COVID-19 в Украине сокращается третий день подряд. За минувшие сутки в Минздраве зафиксировали 261 новый случай заражения коронавирусом на территории Украины. При этом 7 областей не предоставили никакой информации относительно тестирования на коронавирус.