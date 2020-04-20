Коронавирус в Украине и мире: что известно на 20 апреля

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Динамика заболеваемости COVID-19 в Украине снижается несколько дней подряд

Распространение коронавируса в мире продолжается. Однако смертность в эпицентрах пандемии на выходных несколько снизилась. Страны готовятся к ослаблению карантина, а в одном из регионов Украины прогнозируют вспышку заболеваемости на следующей неделе из-за нарушений во время празднования Пасхи. Детально о ситуации с пандемией коронавируса на 20 апреля - в материале РБК-Украина.

Важно:

в Украине COVID-19 диагностирован у 5449 человек

число летальных случаев возросло до 141

во время пасхальных выходных наибольшее число нарушений карантина зафиксировано в Донецкой области

стационарное лечение COVID-19 для украинцев - бесплатно

в мире коронавирусом заболело 2,3 млн человек, треть из них - граждане США

Данные Минздрава по заболеваемости COVID-19

За прошедшие сутки в Украине выявлено 343 случаев инфицирования. С начала эпидемии коронавирус был подтвержден у 5449 украинцев. С 17 апреля динамика заболеваемости снижается.

От осложнений коронавирусной болезни скончался 141 пациент (75 мужчин и 66 женщин). Возраст большинства умерших превышает 50 лет.

На стационарном лечении находятся 1832 пациента, на самоизоляции - 3617 заболевших.

На данный момент зафиксировано 358 случаев инфицирования среди детей, из них госпитализировано 85 человек.

Выздоровело от коронавируса 347 украинцев. Наибольшее количество вылечившихся - в Тернопольской области (34 пациента).

Черновицкая область лидирует по темпам распространения инфекции (889 случаев). 801 человек заболел в Киеве. В остальных регионах число инфицированных не достигает 500.

Борьба с коронавирусом в Украине

Во время пасхальных выходных в стране был существенно усилен карантин. Государственные и местные органы власти призвали украинцев отметить праздники дома и воздержаться от похода в церковь. Для соблюдения ограничительного режима было задействовано более 30 тыс. правоохранителей.

В большинстве регионов карантин 19 апреля соблюдался, однако массовое нарушение произошло в Свято-Успенской Святогорской лавре в Донецкой области. На пасхальное богослужение собралось более 300 человек, при этом не соблюдались меры индивидуальной защиты и социальное дистанцирование. По данному факту было открыто уголовное дело.

Также Нацполиция составила три админпротокола за нарушения в Ровенской, Запорожской, Черниговской областях.

В Офисе президента отметили, что празднование Пасхи не должно повлиять на темпы распространения заболеваемости, т.к. масштабных случаев несоблюдения карантина не произошло. Украинцы прислушались к рекомендации оставаться дома, и только 130 тыс. посетили церкви, по сравнению с прошлогодними 7,5 млн.

При этом пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что вспышка коронавируса может произойти в Святогорске через неделю из-за массового скопления людей на Пасху.

Данный факт также подтверждает увеличение числа заболевших после Вербного воскресенья. В Минздраве сообщили, что рост инфицирования в Украине был зарегистрирован на 4-5 день после праздника 12 апреля, когда многие граждане отправились на церковную службу.

На данный момент 20% всех заболевших в Украине - медицинские работники. За прошедший день заболело 53 работника учреждений здравоохранения, а всего зафиксировано 1031 случай.

В Министерстве здравоохранения заявили, что зарплата медперсонала, работающего с инфицированными коронавирусом, будет увеличена до 300%. Начисления будут осуществлять главные врачи медицинских учреждений, точные суммы окладов укажут в договорах. Данные средства предусмотрены Фондом по борьбе с коронавирусом, который был создан после внесения изменений в госбюджет.

В украинский протокол лечения коронавируса включили препарат "Ремдесивир" для применения в тяжелых и критических состояниях. Противовирусное лекарственное средство производит американская фармакологическая компания. Минздрав начал переговоры с США для закупки лекарства.

Карантин из-за коронавируса в мире

Количество заболевших COVID-19 в мире приближается к 2,4 млн, болезнь забрала жизни 162 тыс. человек. Третью часть от общего количества заболевших составляют жители США (735 тыс.), также Штаты лидирует по смертности (39 тыс.).

Президент США Дональд Трамп анонсировал смягчение карантина в нескольких штатах со следующей недели. В Техасе и Вермонте позволят отдельным категориям предприятий возобновить работу 20 апреля. В Монтане начнут постепенно снимать ограничения в пятницу, 24 апреля. По словам главы государства, наблюдается ряд позитивных сигналов, которые свидетельствуют, что вирус прошел свой пик.

В Испании снизилось число летальных случаев. За прошедший день жертвами заболевания коронавирусом стали 410 пациентов. Последний раз такое низкое количество смертей в стране было зафиксировано 22 марта - 394. Общее количество выявленных больных возросло до 195 тыс. (второе место в мире после США).

Также резко сократилась смертность в Великобритании. За 19 апреля на территории страны было зафиксировано 596 летальных случаев, тогда как за предыдущие сутки от болезни умерли 888 пациентов. Общее количество летальных исходов превысило 16 тыс.

Карантин в Южной Корее частично ослабляют, но меры социальной дистанции будут сохранены до 5 мая, как и требование о ношении масок в общественных местах. Кафе, спортзалам и прочим заведениям разрешат работать, но при соблюдения санитарно-гигиенических норм. Также будут сняты ограничения на проведение церковных служб и спортивных мероприятий на открытом воздухе.

В Израиле смягчение карантина из-за коронавируса началось с 19 апреля. С воскресенья на рабочих местах могут находиться до 30% сотрудников. Возобновили работу магазины, находящиеся на открытом пространстве (торговые центры еще остаются закрытыми). Разрешается заниматься спортом парами. Допускается проведение совместных молитв группами до 10 человек.

С 21 апреля в Сербии откроются авто- и велосипедные мастерские, химчистки, магазины по продаже строительных материалов, швейные и обувные мастерские, разрешат работу строителям. Комендантский час сократят вечером на один час. Людям старше 65 лет позволят выходить из дома 3 раза в неделю. Дальнейшее смягчение карантина ожидается с 27 апреля, если ситуация с заболеваемостью в стране останется стабильной.