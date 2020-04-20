ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине число новых случаев COVID-19 сокращается третий день подряд

Новости » Коронавирус     20.04.2020 - 09:40
В Украине число новых случаев COVID-19 сокращается третий день подряд
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

При этом 359 пациентов выздоровели

В Украине за сутки зафиксировано 261 новый случай коронавирусной болезни, что свидетельствует о снижении заболеваемости третий день подряд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Таким образом в стране уже зафиксировано 5710 случаев COVID-19. Отметим, 17 апреля было зарегистрировано 501 случай, днем позже - 444, вчера - 343 новых случая.

"По состоянию на 9:00 20 апреля в Украине 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 261 новый случай", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по состоянию на утро 20 апреля поступило 454 сообщения о подозрении на COVID-19.

Напомним, ранее вирусолог рассказала, когда ждать пика эпидемии коронавируса. По ее словам, нынешняя фаза - это еще даже не начало пика.

Также вирусолог объяснила, почему официальная статистика COVID-19 не отражает реальное количество зараженных. По ее словам, не всегда можно лабораторно подтвердить случай инфицирования, если не удалось получить материал из нижних дыхательных путей.

Также РБК-Украина писало, что исследователи из французского университета Экс-Марсель заявили, коронавирус может выжить при температуре +60 градусов по Цельсию. Обычно такая температура используется для дезинфекции лабораторий.

Вирусолог рассказала, когда ждать пика эпидемии коронавируса Коронавирус негативно влияет на мировую торговлю наркотиками, - AP
Новости Украины статистикаКоронавирус
News
On Top