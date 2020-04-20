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У Херсонській області коронавірус підтвердили ще у семи осіб

Новини » Коронавірус     20.04.2020 - 21:57
У Херсонській області коронавірус підтвердили ще у семи осіб
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вірус виявили у трьох підлітків

У Херсонській області за останню добу лабораторно підтвердили сім нових випадків коронавірусу. Про це у Facebook повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

Він також зазначив, що в області від вірусу померла одна людина, ще шестеро - одужали.

За словами Гусєва, коронавірус виявили у чотирьох осіб з міста Олешки.

"Три людини, які контактували із раніше встановленими хворим членом сім'ї:
45-річні чоловік та його дружина; 21-річна дівчина. Стан хворих задовільний, знаходяться на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом", - повідомив він.

Вірус також підтвердили у 57-річного чоловіка, який перебуває на лікуванні в Олешківської центральної районної лікарні.

"Коронавірус виявлений при лікуванні пневмонії. Його стан середньої тяжкості, підключення до ШВЛ не потребує. Коло контактних осіб встановлюється. Їх буде перевірено методом ПЛР", - зазначив Гусєв.

Також захворювання виявлено у трьох дітей з міста Нова Каховка, які контактували з раніше встановленими хворими в родині - три дівчинки у віці від 14 до 16 років.

"Їх стан задовільний, знаходяться на самоізоляції. За ними встановлено щоденний медико-санітарний нагляд", - додав голова ОДА.

Нагадаємо, 20 квітня в Рівненській області лабораторно підтвердили 22 нових випадків захворювання коронавірусом.

Крім того, число нових випадків COVID-19 в Україні скорочується третій день поспіль. За минулу добу в МОЗ зафіксували 261 новий випадок зараження коронавірусом на території України. При цьому 7 областей не надали жодної інформації щодо тестування на коронавірус.

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