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В Ровенской области выявили более 20 новых случаев COVID-19

Новости » Коронавирус     20.04.2020 - 19:38
В Ровенской области выявили более 20 новых случаев COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Среди заболевших врач и две медсестры Ровенской областной больницы

По состоянию на вечер понедельника, 20 апреля, в Ровенской области лабораторно подтвердили 22 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом в Facebook сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

По его словам, возраст заболевших варьируется от 26 до 82 лет. Среди них врач и две медсестры Ровенской областной клинической больницы.

Таким образом, в Ровенской области сейчас зафиксировано 341 случай заболевания коронавирусом. Из них 11 летальных, 21 человек выздоровел.

"Сейчас в Ровенский областной лабораторный центр на проверке около 20 проб для ПЦР-тестирования", - отметил Коваль.

Напомним, сегодня в Кропивницком подтвердили новый случай заболевания коронавирусом. Положительный тест обнаружили у 62-летней женщины. При этом вчера в центральной городской больнице скончалась 72-летняя жительница города.

Кроме того, число новых случаев COVID-19 в Украине сокращается третий день подряд. За минувшие сутки в Минздраве зафиксировали 261 новый случай заражения коронавирусом на территории Украины. При этом 7 областей не предоставили никакой информации относительно тестирования на коронавирус.

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