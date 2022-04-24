На Херсонском направлении оккупанты несут значительные потери, - глава ОВА

Глава Донецкой области Максим Марченко рассказал, что на Херсонском направлении оккупанты несут значительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление головы.

Также вчера ночью враг пытался еще раз нанести ракетный удары по жилым районам Одессы. Однако, подразделениями противовоздушной обороны было сбито две ракет.

"Есть успехи наших Вооруженных сил на Херсонском направлении. Враг несет значительные потери в личном составе и технике" - сказал глава ОВА.

В частности, российские войска несут потери в личном составе и технике.

Ранее мы сообщали, что Россия угрожает химическим оружием в Одессе и обвиняет Украину.

Также мы писали, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе днем, повреждены два жилых дома и военный объект.

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