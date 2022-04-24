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На Херсонському напрямку окупанти несуть значні втрати, - голова ОВА

Російські військові (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Голова Донецької ОВА Максим Марченко розповів, що на Херсонському напрямку окупанти несуть значні втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови.

Зокрема, російські війська зазнають втрат у особовому складі та техніці.

"Є успіхи наших Збройних сил на Херсонському напрямку. Ворог несе значні втрати в особовому складі та техніці" - сказав глава ОВА.

Також вчора вночі ворог намагався ще раз нанести ракетний удари по житловим районам Одеси. Однак, підрозділами протиповітряної оборони було збито дві ракет.

Раніше ми повідомляли, що Росія погрожує хімічною зброєю в Одесі і звинувачує Україну.

Також ми писали, що російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі вдень, пошкоджено два житлові будинки та військовий об'єкт.

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