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На Херсонском направлении оккупанты несут значительные потери, - глава ОВА

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Одесская область, Воскресенье 24 апреля 2022 17:54
На Херсонском направлении оккупанты несут значительные потери, - глава ОВА Российские военные (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Глава Донецкой области Максим Марченко рассказал, что на Херсонском направлении оккупанты несут значительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление головы.

В частности, российские войска несут потери в личном составе и технике.

"Есть успехи наших Вооруженных сил на Херсонском направлении. Враг несет значительные потери в личном составе и технике" - сказал глава ОВА.

Также вчера ночью враг пытался еще раз нанести ракетный удары по жилым районам Одессы. Однако, подразделениями противовоздушной обороны было сбито две ракет.

Ранее мы сообщали, что Россия угрожает химическим оружием в Одессе и обвиняет Украину.

Также мы писали, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе днем, повреждены два жилых дома и военный объект.

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