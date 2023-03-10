У Херсонській області виявили тіло чоловіка, якого закатували росіяни під час окупації

На цвинтарі у селі Брускинське Великоолександрівської громади правоохоронці виявили тіло 63-річного місцевого жителя, якого закатували загарбники під час окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Херсонської області .

Поліцейські попередньо встановили, що чоловіка вбили російські військові. Трагедія сталася у вересні, коли населений пункт був під окупацією РФ.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, нещодавно у Херсонській області ексгумували тіла двох чоловіків, яких закатували російські військові.

Раніше у Бериславському районі виявили тіла восьми людей, які загинули від обстрілів окупантів.

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