У Херсонській області виявили тіло чоловіка, якого закатували росіяни під час окупації
На цвинтарі у селі Брускинське Великоолександрівської громади правоохоронці виявили тіло 63-річного місцевого жителя, якого закатували загарбники під час окупації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Херсонської області.
Поліцейські попередньо встановили, що чоловіка вбили російські військові. Трагедія сталася у вересні, коли населений пункт був під окупацією РФ.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).
Нагадаємо, нещодавно у Херсонській області ексгумували тіла двох чоловіків, яких закатували російські військові.
Раніше у Бериславському районі виявили тіла восьми людей, які загинули від обстрілів окупантів.
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