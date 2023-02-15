Під Херсоном ексгумували тіла восьми людей, які загинули від обстрілів армії РФ

У Бериславському районі Херсонської області правоохоронці ексгумували тіла восьми людей, які загинули від обстрілів російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської обласної прокуратури.

"З початку лютого поточного року на деокупованій території Бериславського району прокурори спільно зі слідчими та експертами провели ексгумацію 8 трупів потерпілих", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, шість тіл належать мешканцям смт Високопілля та села Мала Олександрівка, які загинули внаслідок ворожих обстрілів.

Ще двоє цивільних були розстріляли російськими військовими на подвір’ї домоволодіння. Їх тіла з ознаками насильницької смерті виявили односельці та поховали на місцевому кладовищі у смт Велика Олександрівка.

"Усі тіла цивільних спрямовано для проведення відповідних експертних досліджень", - додали у прокуратурі.