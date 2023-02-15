Під Херсоном ексгумували тіла восьми людей, які загинули від обстрілів армії РФ
У Бериславському районі Херсонської області правоохоронці ексгумували тіла восьми людей, які загинули від обстрілів російської армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської обласної прокуратури.
"З початку лютого поточного року на деокупованій території Бериславського району прокурори спільно зі слідчими та експертами провели ексгумацію 8 трупів потерпілих", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, шість тіл належать мешканцям смт Високопілля та села Мала Олександрівка, які загинули внаслідок ворожих обстрілів.
Ще двоє цивільних були розстріляли російськими військовими на подвір’ї домоволодіння. Їх тіла з ознаками насильницької смерті виявили односельці та поховали на місцевому кладовищі у смт Велика Олександрівка.
"Усі тіла цивільних спрямовано для проведення відповідних експертних досліджень", - додали у прокуратурі.
Нагадаємо, що правоохоронці ексгумували тіла двох чоловіків, яких військові РФ розстріляли у смт Велика Олександрівка Херсонської області.
Правоохоронці провели ексгумацію тіл чоловіка та дитини у селі Посад-Покровське (Херсонська область), які загинули від обстрілів армії РФ.
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