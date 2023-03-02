В Херсонській області ексгумували тіла двох чоловіків, яких закатували військові РФ
Правоохоронці виявили тіла двох жителів Херсона, яких російські військові закатували до смерті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської обласної прокуратури.
"Під час тимчасової окупації міста Херсона військовослужбовців РФ з різницею майже у місяць незаконно затримали чоловіків. Їх помістили до ізолятора тимчасового тримання, який окупанти облаштували для ув’язнення та катування громадян", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що правоохоронці встановили місце поховання замордованих чоловіків та провели ексгумацію їх тіл. При поверховому огляді трупів виявлено ознаки численних ушкоджень, серед яких і переламані ребра.
"Наразі трупи чоловіків направлено для проведення судово-медичної експертизи. Триває розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", - додали у прокуратурі.
Нагадаємо, що у Бериславському районі Херсонської області правоохоронці ексгумували тіла восьми людей, які загинули від обстрілів російської армії.
Правоохоронці провели ексгумацію тіл чоловіка та дитини у селі Посад-Покровське (Херсонська область), які загинули від обстрілів армії РФ.
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