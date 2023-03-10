В Херсонской области обнаружили тело мужчины, которого замучили россияне во время оккупации
На кладбище в селе Брускинское Великоалександровской общины правоохранители обнаружили тело 63-летнего местного жителя, которого замучили захватчики во время оккупации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Херсонской области.
Полицейские предварительно установили, что мужчину убили российские военные. Трагедия произошла в сентябре, когда населенный пункт был под оккупацией РФ.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).
Напомним, недавно в Херсонской области эксгумировали тела двух мужчин, замученных российскими военными.
Ранее в Бериславском районе обнаружили тела восьми человек, погибших от обстрелов оккупантов.
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