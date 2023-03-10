В Херсонской области обнаружили тело мужчины, которого замучили россияне во время оккупации

На кладбище в селе Брускинское Великоалександровской общины правоохранители обнаружили тело 63-летнего местного жителя, которого замучили захватчики во время оккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Херсонской области .

Полицейские предварительно установили, что мужчину убили российские военные. Трагедия произошла в сентябре, когда населенный пункт был под оккупацией РФ.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).

Напомним, недавно в Херсонской области эксгумировали тела двух мужчин, замученных российскими военными.

Ранее в Бериславском районе обнаружили тела восьми человек, погибших от обстрелов оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.