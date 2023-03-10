ua ru
Пт, 10 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсонской области обнаружили тело мужчины, которого замучили россияне во время оккупации

Новина українською →
Херсонская область, Пятница 10 марта 2023 15:39
В Херсонской области обнаружили тело мужчины, которого замучили россияне во время оккупации Иллюстративное фото: в Херсонской области обнаружили тело мужчины, которого замучили россияне во время оккупации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

На кладбище в селе Брускинское Великоалександровской общины правоохранители обнаружили тело 63-летнего местного жителя, которого замучили захватчики во время оккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Херсонской области.

Полицейские предварительно установили, что мужчину убили российские военные. Трагедия произошла в сентябре, когда населенный пункт был под оккупацией РФ.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).

Напомним, недавно в Херсонской области эксгумировали тела двух мужчин, замученных российскими военными.

Ранее в Бериславском районе обнаружили тела восьми человек, погибших от обстрелов оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Война России против Украины
NEWS
Самолет, 9 БПЛА, 34 ракеты и 870 россиян: потери РФ в Украине за сутки
Самолет, 9 БПЛА, 34 ракеты и 870 россиян: потери РФ в Украине за сутки
DAILY
Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации