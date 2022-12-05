У Херсонській області шляховики звели три переправи замість підірваних мостів

Дорожники на Херсонщині збудували три переправи замість зруйнованих російськими військовими мостів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Укравтодору.
З моменту деокупації правобережжя Херсонської області фахівцям Укравтодору вдалося забезпечити проїзд через три зруйновані мости, з'єднати частину населених пунктів та забезпечити транспортне сполучення для швидкої доставки гуманітарної допомоги та продовольства.
Також частина міжнародних доріг та комунальних вулиць області очищається від наслідків ведення бойових дій. Загалом розчищено вже 190 км.
Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що в Херсоні, вчора, 4 грудня, знову повернули світло після нічних обстрілів з боку Росії. Раніше росіяни під час нічного обстрілу Херсонапошкодили електромережу.
Також повідомлялося, що у Херсоні продовжуються роботи з відновлення світла. В даний час електропостачання доступне 85% городян.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.