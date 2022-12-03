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Окупанти знову атакували Херсон: в ОВА розповіли про наслідки

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Херсон, Субота 03 грудня 2022 00:01
Окупанти знову атакували Херсон: в ОВА розповіли про наслідки Фото: Окупанти обстріляли Херсон (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти ввечері 2 грудня завдали удару по Херсону. Внаслідок ворожого обстрілу були пошкоджені електромережі.

Про це повідомляє РКБ-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Місто знову залишилося без світла", - зазначив посадовець.

Янушевич вказав, що ремонтні бригади енергетиків вже стали до роботи, аби повернути електроживлення у домівки херсонців.

Нагадаємо, 2 грудня у Херсоні тричі лунали вибухи.

Зазначимо, що 1 грудня росіяни 12 разів обстріляли місто, одна людина загинула, ще одна - зазнала поранень.

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