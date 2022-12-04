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Херсон майже повністю з електропостачанням: яка ситуація з світлом в місті

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Неділя 04 грудня 2022 16:59
Херсон майже повністю з електропостачанням: яка ситуація з світлом в місті Фото: Херсон майже повністю з електропостачанням (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Херсоні продовжуються роботи з відновленням світла. Наразі електропостачання доступно 85% містян.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

Яка ситуація з електроживленням в місті:

  • Центр - 95% абонентів мають доступ до електропостачання;
  • Таврійський та Північний райони - 89%;
  • Шуменський район - 96%;
  • Текстильний район - 73%;
  • Житлоселище - 96%;
  • Острів - 89%;
  • ХБК - 71%.

"Таким чином, світло є у домівках 113081 абонентів" - додає Янушевич.

Голова ОВА додав, що світло було повністю відновлене у селищах Комишани й Приозерне, а також на 70% - у Білозерці.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Херсоні, вчора, 4 грудня, знову повернули світло після нічних обстрілів з боку Росії.

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