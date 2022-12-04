Херсон майже повністю з електропостачанням: яка ситуація з світлом в місті
Фото: Херсон майже повністю з електропостачанням (Getty Images)
В Херсоні продовжуються роботи з відновленням світла. Наразі електропостачання доступно 85% містян.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.
Яка ситуація з електроживленням в місті:
- Центр - 95% абонентів мають доступ до електропостачання;
- Таврійський та Північний райони - 89%;
- Шуменський район - 96%;
- Текстильний район - 73%;
- Житлоселище - 96%;
- Острів - 89%;
- ХБК - 71%.
"Таким чином, світло є у домівках 113081 абонентів" - додає Янушевич.
Голова ОВА додав, що світло було повністю відновлене у селищах Комишани й Приозерне, а також на 70% - у Білозерці.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Херсоні, вчора, 4 грудня, знову повернули світло після нічних обстрілів з боку Росії.
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