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У Херсоні знову повернули світло після останніх обстрілів

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Субота 03 грудня 2022 18:29
У Херсоні знову повернули світло після останніх обстрілів Фото: у Херсоні знову повернули світло після останніх обстрілів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Херсоні знову відновили електропостачання після нічних обстрілів. Наразі світло повернули 75% жителів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"У Херсоні відновлено електропостачання. Електромережі, що вийшли з ладу через ворожий обстріл, знову підключені до струму. 75% Херсона завдяки нашим енергетикам знову зі світлом!", - пише голова ОВА.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що росіяни під час нічного обстрілу Херсону пошкодили електромережу.

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