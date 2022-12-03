Фото: у Херсоні знову повернули світло після останніх обстрілів (Getty Images)

У Херсоні знову відновили електропостачання після нічних обстрілів. Наразі світло повернули 75% жителів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"У Херсоні відновлено електропостачання. Електромережі, що вийшли з ладу через ворожий обстріл, знову підключені до струму. 75% Херсона завдяки нашим енергетикам знову зі світлом!", - пише голова ОВА.