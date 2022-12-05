В Херсонской области дорожники возвели три переправы вместо взорванных мостов

Дорожники в Херсонской области построили три переправы вместо разрушенных российскими военными мостов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Укравтодора.
С момента деоккупации правобережья Херсонской области специалистам Укравтодора удалось обеспечить проезд через три разрушенных моста, соединить часть населенных пунктов и обеспечить транспортное сообщение для быстрой доставки гуманитарной помощи и продовольствия.
Также часть международных дорог и коммунальных улиц области убирается от последствий ведения боевых действий. В общей сложности расчищено уже 190 км.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Херсоне, вчера, 4 декабря, снова вернули свет после ночных обстрелов со стороны России. Ранее россияне во время ночного обстрела Херсона повредили электросеть.
Также сообщалось, что в Херсоне продолжаются работы по восстановлению света. В настоящее время электроснабжение доступно 85% горожан.
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