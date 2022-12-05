В Херсонской области дорожники возвели три переправы вместо взорванных мостов

Дорожники в Херсонской области построили три переправы вместо разрушенных российскими военными мостов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Укравтодора.

С момента деоккупации правобережья Херсонской области специалистам Укравтодора удалось обеспечить проезд через три разрушенных моста, соединить часть населенных пунктов и обеспечить транспортное сообщение для быстрой доставки гуманитарной помощи и продовольствия. Также часть международных дорог и коммунальных улиц области убирается от последствий ведения боевых действий. В общей сложности расчищено уже 190 км.