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У Херсонській області на російській міні підірвався чоловік

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Четвер 30 березня 2023 17:38
У Херсонській області на російській міні підірвався чоловік Фото: У Херсонській області на російській міні підірвався чоловік (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Херсонській області чоловік підірвався на російській міні. Він отримав множинні опіки тіла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Херсонської ОВА в Telegram.

Інцидент стався в селі Мала Олександрівка. 67-річний мешканець села пішов у лісосмугу поблизу села, де й натрапив на російську вибухівку.

"Внаслідок детонації міни чоловік отримав численні опіки тіла та обличчя, й наразі перебуває у важкому стані. Медики борються за його життя", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше поблизу села Великопілля в Миколаївській області автомобіль ДСНС підірвався на російській міні.

Крім того, 22 березня троє мешканців одного із сіл Миколаївської області підірвалися на російській міні, коли поїхали полем до лісосмуги збирати дрова. Усі вони загинули.

Додамо, що раніше в Ізюмському районі автомобіль підірвався на ворожій міні, внаслідок чого загинули двоє людей.

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