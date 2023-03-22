ua ru
Ср, 22 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Поїхали збирати дрова. У Миколаївській області троє осіб підірвались на російській міні

Новость на русском →
Миколаїв, Середа 22 березня 2023 16:49
Поїхали збирати дрова. У Миколаївській області троє осіб підірвались на російській міні Фото: у Миколаївській області троє осіб підірвались на російській міні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Троє жителів одного із сіл Миколаївської області у середу, 22 березня, загинули підірвавшись на російській міні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на керівника поліції області Сергія Шайхета.

За його даними, троє мешканців села Садове 60-ти, 29-ти та 19-ти років поїхали полем до лісосмуги збирати дрова. В якийсь момент їх автомобіль наїхав на російську міну та підірвався.

Від отриманих травм всі троє загинули на місці.

"Нині на місці працюють вибухотехніки поліції та представники ДСНС", - написав Шайхет.

Поїхали збирати дрова. У Миколаївській області троє осіб підірвались на російській мініФото: у Миколаївській області троє осіб підірвались на російській міні (t.me/s_shayhet)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на території Миколаївського та Баштанського районів минулої доби зареєстровано три випадки травмування цивільних через вибухи мін. Один з постраждалих неповнолітній.

Також в Києві у руках чоловіка розірвалася граната. Внаслідок травм житель столиці загинув.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаївська область Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ знищили 920 окупантів, 16 БПЛА та 8 ББМ за добу
ЗСУ знищили 920 окупантів, 16 БПЛА та 8 ББМ за добу
DAILY
Олександр Ткаченко: В "хороших росіян" не вірю, але є корисні, які засуджують Путіна
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Олександр Ткаченко: В "хороших росіян" не вірю, але є корисні, які засуджують Путіна