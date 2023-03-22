Поїхали збирати дрова. У Миколаївській області троє осіб підірвались на російській міні

Троє жителів одного із сіл Миколаївської області у середу, 22 березня, загинули підірвавшись на російській міні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на керівника поліції області Сергія Шайхета.

За його даними, троє мешканців села Садове 60-ти, 29-ти та 19-ти років поїхали полем до лісосмуги збирати дрова. В якийсь момент їх автомобіль наїхав на російську міну та підірвався.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на території Миколаївського та Баштанського районів минулої доби зареєстровано три випадки травмування цивільних через вибухи мін. Один з постраждалих неповнолітній.

Також в Києві у руках чоловіка розірвалася граната. Внаслідок травм житель столиці загинув.

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