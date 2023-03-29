Енергетики підірвалися на міні у Миколаївській області

Поблизу села Великопілля у Миколаївській області автомобіль ДСНС, який супроводжував спеціалістів обленерго, підірвався на російській міні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на керівника поліції області Сергія Шайхета .

Зазначається, що спеціалісти відновлювали електропостачання в деокупованих селищах.

Внаслідок вибуху один із співробітників обленерго отримав травми. Його госпіталізували.

Українців, що проживають на звільнених територіях, вкотре закликають бути максимально уважними при виявлені небезпечних знахідок.

Нагадаємо, 22 березня троє мешканців одного із сіл Миколаївської області підірвались на російській міні, коли поїхали полем до лісосмуги збирати дрова. Усі вони загинули.

Окрім того, сьогодні в Ізюмському районі автомобіль підірвався на ворожій міні, внаслідок чого загинули двоє людей.

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