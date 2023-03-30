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В Херсонской области на российской мине подорвался мужчина

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Четверг 30 марта 2023 17:38
В Херсонской области на российской мине подорвался мужчина Фото: В Херсонской области на российской мине подорвался мужчина (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Херсонской области мужчина подорвался на российской мине. Он получил множественные ожоги тела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Херсонской ОВА в Telegram.

Инцидент произошел в селе Малая Александровка. 67-летний житель села пошел в лесополосу вблизи села, где и наткнулся на российскую взрывчатку.

"В результате детонации мины мужчина получил многочисленные ожоги тела и лица, и сейчас находится в тяжелом состоянии. Медики борются за его жизнь", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в близи села Великополье в Николаевской области автомобиль ГСЧС подорвался на российской мине.

Кроме того, 22 марта трое жителей одного из сел Николаевской области подорвались на российской мине, когда поехали полем к лесополосе собирать дрова. Все они погибли.

Добавим, что ранее в Изюмском районе автомобиль подорвался на вражеской мине, в результате чего погибли два человека.

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